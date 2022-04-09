Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü - Son Dakika
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Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü

09.04.2022 15:12

- Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü Alkışlar Büyükşehir veterinerlerine: "Kedimize erken müdahale ettiğimiz için kurtarabildik" Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan sokak kedisi veterinerlerin yoğun mücadelesi ile yeniden hayata döndürüldü.

- Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü

Alkışlar Büyükşehir veterinerlerine:

"Kedimize erken müdahale ettiğimiz için kurtarabildik"

DENİZLİ - Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan sokak kedisi veterinerlerin yoğun mücadelesi ile yeniden hayata döndürüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından kurtarılan kedi yaşadığı bölgeye yeniden bırakıldı.

Hizmete girdiği ilk günden beri sokak hayvanlarına şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde Pamukkale Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, vatandaşlar sürekli besledikleri ve Mazotçu adını verdikleri sokak kedisini ölmek üzereyken buldu. Duyarlı vatandaşlar sokak kedisini hemen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından müdahalede bulunulan sokak kedisinin zehirlendiği tespit edildi. Kedinin görüntüsü yürekleri sızlatırken Büyükşehir Belediyesi veterinerleri hemen tedaviye başlayarak can çekişen hayvana acil zehirlenme prosedürü uyguladı. Üç gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan sokak kedisi yaşadığı bölgeye yeniden bırakıldı.

"Kedimize erken müdahale ettiğimiz için kurtarabildik"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü'nde yaşadıkları üzücü olayı anlattı. Zehirlenen kediye acil zehirlenme prosedürü uyguladıklarını belirten Alkaya, "Kedimize erken müdahale ettiğimiz için kurtarabildik. İyileşince yeniden yaşadığı bahçeye bırakıldı" dedi. Zehirlenmelere karşı hayvanların acil olarak kendilerine getirilmesini isteyen Alkaya, konunun mutlaka ilgili kolluk kuvvetlerine ve Tarım ve Orman Müdürlüklerine iletilmesi gerektiğini, erken müdahalenin ise çok önemli olduğunu söyledi.

Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü
Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü
Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zehirlenen sokak kedisini veterinerler hayata döndürdü - Son Dakika


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