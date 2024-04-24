Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi

Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi

Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkan seçildi. Seçimin ilk turunda adaylardan hiç biri salt çoğunluğu elde edemedi. İkinci tura kalan seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atan Zeki Yiğit, 62 oy ile yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

24.04.2024 15:10
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Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkan seçildi.

Danıştay Başkanlığında mevcut başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görevinin sona ermesinin ardından seçime gidildi. Seçimin ilk turunda adaylardan hiç biri salt çoğunluğu elde edemedi. İkinci tura kalan seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atan Zeki Yiğit, 62 oy ile yeniden Danıştay Başkanı seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

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