Zelenskiy'den eski basın sözcüsü Mendel'e 10 yıl yaptırım kararı - Son Dakika
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Zelenskiy'den eski basın sözcüsü Mendel'e 10 yıl yaptırım kararı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında eski Basın Sözcüsü Yulia Mendel'in de bulunduğu 10 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Karar 10 yıl boyunca geçerli olacak; mal varlıklarının dondurulmasını ve ticari faaliyet kısıtlamalarını içeriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus propagandası yaydıkları" ve "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikasını destekledikleri" gerekçesiyle aralarında eski Basın Sözcüsü Yulia Mendel'in de bulunduğu 10 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Ukrayna'dan, Rusya'nın ülkeye yönelik işgal girişimine karşı yeni hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus propagandası yaydıkları" ve "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikasını destekledikleri" gerekçesiyle aralarında eski Basın Sözcüsü Yulia Mendel'in de bulunduğu 10 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, yaptırım listesine eklenen 10 kişinin Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından oluştuğu belirtilerek, kararın 10 yıl boyunca uygulanacağı kaydedildi. Yaptırımların; mal varlıklarının dondurulmasını ve ticari faaliyetlere yönelik kısıtlamaları içerdiği aktarıldı.

Mendel: "Anayasaya aykırı"

Devlet başkanı seçilmesinin ardından Zelenskiy'nin ilk basın sözcüsü olarak atanan ve Rusya'nın işgal girişiminden önce 2019-2021 yılları arasında bu görevi yürüten Yulia Mendel ise sosyal medya üzerinden karara tepki gösterdi. Hakkındaki suçlamalara ilişkin yorum yapmayan ancak böyle bir hamleyi beklediğini belirten Mendel, "Ukrayna vatandaşlarına yaptırım uygulanması, Zelenskiy'nin diğer pek çok kararı gibi anayasaya aykırıdır. Vladimir Zelenskiy bu yaptırımları, Ukrayna'da barışı savunan herkese uyguluyor" dedi.

Muhalif isimlere yaptırım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çevresindeki bazı isimler yolsuzluk skandalları ile gündeme gelmiş, Zelenskiy'nin eski Basın Sözcüsü Yulia Mendel ise Ukrayna yönetimini sert şekilde eleştiren röportajlar vermişti. Zaman zaman muhaliflere karşı yaptırımlara başvuran Kiev yönetiminin son adımı, eski bir başkanlık personelini hedef alması nedeniyle dikkat çekti. Ukrayna yönetimi, 2025 yılında eski devlet başkanı ve muhalif lider Petro Poroşenko'ya iç istihbarat teşkilatının sunduğu "ulusal güvenlik" gerekçeleri doğrultusunda benzer yaptırımlar uygulamıştı.

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zelenskiy'den eski basın sözcüsü Mendel'e 10 yıl yaptırım kararı - Son Dakika

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