Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Önümüzdeki Haftalarda Resmileşecek
Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Önümüzdeki Haftalarda Resmileşecek

19.08.2025 11:20
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'de görüşülen güvenlik garantilerinin detaylarının 10 gün içinde açıklanacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'de yapılan görüşmelerde ele alınan güvenlik garantilerine ilişkin detayların ortakları tarafından açıklığa kavuşturulacağını ve zamanla daha fazla detayın ortaya çıkacağını belirterek, "Tüm bunlar önümüzdeki bir hafta ile 10 gün içinde bir şekilde kağıt üzerinde resmileştirilecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Görüşmelere ev sahipliği yapan Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, "Bu, toplantılarımızın en iyisiydi ve bu önemli. Birçok konuyu ele almış olmamızın yanında, uzun ve ayrıntılı bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı. Yapılan görüşmelerin "Avrupa ile ABD arasındaki gerçek birliğin göstergesi" olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm liderler Ukrayna'yı desteklemek, gerçek barışa giden yolu açmak ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için geldiler" değerlendirmesini yaptı.

"Topraklar meselesi, Putin'le ele alacağımız bir konu"

Topkrak meseleleri konusundaki tutumlarını ABD'li muhataplarına harita üzerinden detaylı şekilde açıkladığını söyleyen Zelenskiy, "Hatta haritada gösterilen yüzdeler konusunda biraz tartıştım, çünkü geçici olarak işgal edilmiş bölgelerin gerçek yüzdelerini çok iyi biliyorum. Ama buna rağmen bu bir tartışma değildi, gerçekten samimi, iyi ve faydalı bir konuşmaydı" ifadelerini kullandı. Trump'ın toprak meseleleri konusundaki tutumlarını anladığını düşündüğünü belirten Zelenskiy, buna rağmen, "Topraklar meselesi, bizim Putin'le aramızda ele alacağımız bir konudur" hatırlatmasını yaptı.

"ABD'nin güvenlik garantilerine katılımı büyük bir adım"

Yapılan görüşmelerde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin de ele alındığını söyleyen Zelenskiy, "Bu, savaşın sona erdirilmesi konusunda kilit bir mesele ve başlangıç noktasıdır" dedi. ABD'nin güvenlik garantilerine katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Zelenskiy, "ABD'nin güvenlik garantilerinin sağlanmasına yardımcı olacak, bunu koordine edecek ve aynı zamanda bu sürece katılacak ülkeler arasında yer alacağına dair net bir mesaj göndermesi önemlidir. Bunun süreci ileriye taşıyacak büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Her şeyin nasıl gelişeceğini, tüm ayrıntıları henüz söyleyemem ama siyasi iradenin ve siyasi kararların varlığı şimdiden önemlidir" ifadelerini kullandı. Güvenlik garantilerine ilişkin detayların ortakları tarafından açıklığa kavuşturulacağını ve zamanla daha fazla detayın ortaya çıkacağını belirten Zelenskiy, "Tüm bunlar önümüzdeki bir hafta ile 10 gün içinde bir şekilde kağıt üzerinde resmileştirilecek" dedi.

"Güvenlik garantileri silah paketini de içeriyor"

Güvenlik garantilerinin şu anda Ukrayna'nın elinde olmayan ABD silahlarının dahil olduğu bir "silah paketini" de içerdiğini kaydeden Zelenskiy, "Bu, her şeyden önce uçakları, hava savunma sistemlerini ve benzeri unsurları içeriyor. Gerçekten de Ukrayna'nın önerilerini içeren 90 milyar dolarlık bir paket mevcut. ve ihracatımız açıldığında, ABD Başkanı ile yaptığımız anlaşmaya göre, onlar da Ukrayna dronlarını satın alacaklar. Bu bizim için önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Putin'le ikili görüşmeye hazırız"

Savaşı sona erdirmeye yönelik sonraki adımın Rusya'nın da katılım göstereceği liderler düzeyinde toplantılar olabileceğini belirten Zelenskiy, "Biz, liderler düzeyinde her türlü formata hazırız, çünkü bu karmaşık ve acı verici meselelerin, bizim için en önemli ve en acı olanların çözülebileceği tek seviye liderler düzeyidir. Ben bunu yineledim ve tüm Avrupa liderleri de beni destekledi. Biz Putin'le ikili bir görüşmeye hazırız" değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağı üçlü bir görüşme konusunda ise temkinli davranan Zelenskiy, "Her şey ikili görüşmenin nasıl geçeceğine bağlı olacak" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Yerel, Dünya, Son Dakika

11:14
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
