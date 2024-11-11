Zeliha Kurtuluş'un Anısına Orman ve Kütüphane - Son Dakika
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Yerel

Zeliha Kurtuluş'un Anısına Orman ve Kütüphane

Darıca'da Zeliha Kurtuluş'un adı kütüphaneye verildi, 2 bin fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

11.11.2024 19:28
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(KOCAELİ) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan ve 4 Kasım'da yaşamını yitiren coğrafya öğretmeni Zeliha Kurtuluş'un adı görev yaptığı okulun kütüphanesinde yaşayacak. Ayrıca öğrenciler ve yakınları tarafından Zeliha öğretmen adına yapılan hatıra ormanına da 2 bin fidan dikildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi'nde görevli 38 yaşındaki coğrafya öğretmeni Zeliha Kurtuluş, 4 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından oldukça sevilen Zeliha öğretmen adına 6 Kasım'da okul bahçesinde anma töreni düzenlendi. Anma törenine Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, şube müdürleri, Gençlik ve Spor Müdürü, Darıca Müftüsü, Zeliha öğretmenin meslektaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı. Zeliha öğretmenin adını yaşatmak adına okul kütüphanesine "Öğretmen Zeliha Kurtuluş" adı verildi.

"Öğrencilerine ışık oldun, umut oldun"

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Şekerpınar'da bulunan orman alanına 2 bin fidan dikildi ve "Öğrencilerine ışık oldun, umut oldun. Bu fidanlar senin ışığını geleceğe taşıyacak. Her zaman bizimle olacaksın" denilerek, hatıra ormanı oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Eğitim, Darıca, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeliha Kurtuluş'un Anısına Orman ve Kütüphane - Son Dakika

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