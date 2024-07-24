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Zemin çamur olmasın diye terliğini çıkaran tarım işçisi takdir topladı

OSMANİYE - Osmaniye'de çamurlu terliğini market kirlenmesin diye dışarda çıkarıp içeri öyle giren tarım işçisi yaptığıyla takdir topladı.

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesinde bir markete alışveriş için gelen tarım işçisi Şahin Turan, marketin yeni temizlendiğini fark etmesinin ardından çamurlu terliklerini marketin dışarısında çıkarıp alışverişine öyle devam etti. Turan'ın ayağında bir şey olmadığını gören, market sahibi Cihat Çakır'ın sorması üzerine terliğinin çamur olduğu için dışarda çıkardığını söyledi. Olay karşısında hem şaşıran hem de duygulanan market sahibi çakır o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi odağı olurken, Şahin Turan davranışı ile takdir topladı.

Tarlada su lama yaptığı için terliğinin çamur olduğunu söyleyen Şahin Turan, "Çiftçilikle uğraşıyorum sabah 5'de tarlaya giderken 6-7 gibi çocuklara kahvaltı almaya geldim Ekmek almaya geldim, ayakkabılarım çamurdu baktım adamın içerisi pırıl pırıl parlıyor. Ben de öyle girsem içeri olmaz terliği, ayakkabıyı çıkardım, içeri girdim. Alışverişi yaptım, dışarı çıktım. Beni arayan arayana benim haberim yoktu. Ben keşfete mi düşmüşüm televizyona mı çıkmışım bilmiyorum en az 50 kişi aradı video attı benim haberim yoktu" diye konuştu.

Emeğe saygı duyan insanların çevresinde olmasından mutlu olduğunu söyleyen market sahibi Cihat Çakır, "Yunus Emre Mahallesi'nde market işletmeciliği yapıyorum. Aslında rutin değil bamya sezonunda bamya çalışanların eksiklerini tedarik etmeleri için 4 buçukta marketimizi açıyoruz. Şahin abi de mahallemizin adamı, her sabah bamyaya gitmeden önce buradan ekmeğini, kahvaltılık ürünlerini alıyor. O gün Şahin abi içeriye girdiğinde ayağında ayakkabısının olmadığını fark ettim. Sorduğumda ayağım çamur olduğunu söyledi. Ben önemli değil, sıkıntı değil, sen de önemli değil desem de, yok olur mu dedi, senin emeğine saygın var dedi. Terliğini dışarıda bırakıp alışverişini yaptı ve gitti. Bu bana dokundu yani, etkilendim gerçekten böyle güzel insanların olması. Emeğe saygı duyan insanların çevremizde olması, baya bir beni etkiledi. Ben de bunu sosyal medyada paylaştım, güzel tepkiler aldık "dedi.