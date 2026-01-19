Galeri Küp\'te sezonun ilk konsept sergisi açıldı

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp, genç sanatçı Zeynep Sarı'nın 'Kukla' başlıklı ilk kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Bireyin, toplum içinde fark etmeden üstlendiği roller üzerinden özgürlük, otorite ve irade kavramlarını sorgulayan çok güçlü bir anlatıyla sanatseverlerle buluşan sergi, 14 Şubat' a dek Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Zeynep Sarı: Sanatseverler, özgür iradeye yolculuk yapacak

Çalışmalarını son 1 yılda oluşturduğunu ifade eden Zeynep Sarı, "Kukla, izleyiciyi tek bir kavram etrafında örülmüş 13 farklı karakter aracılığıyla görünmeyen bir sahneye davet ediyor. Ben bu çalışmaları oluştururken, "Son Akşam Yemeği" tablosundan esinlendim. Fotoğrafçı kukla gözünden başlayan sergi, dansçı, patron, palyaço, falcı, müzisyen, kuklacı, joker, ateş yutan, hokkabaz, hikayeci ve terzi kuklaların gözünden dünyayı anlatıyor. Biraz bunalmış, hayatı ve özgürlüğü sorgulayan herkesin sergide kendinden bir şeyler bulabileceğine inanıyorum. İplerin kimin elinde olduğunu ve özgür iradeyi sorgulayacaklar" diye konuştu. Sergi, Küçükçekmece Belediyesi'nin 2025-2026 sezonunda açtığı ilk ve tek konseptli sergisi olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL