Zeytin Ağacı Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti - Son Dakika
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Zeytin Ağacı Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti

Zeytin Ağacı Yasa Tasarısı Meclis\'ten Geçti
18.07.2025 13:37
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Muhtarlar ve işçiler, zeytin ağacının korunmasını içeren yasa tasarısının kabul edilmesine sevindi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen torba yasa tasarısının ilk 11 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM önünde bir araya gelen bölge muhtarları, taşınan zeytin ağacının iki katı kadarının dikilmesinin güvence altına alınmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesinin kabul edilmesinin ardından TES-İŞ ve bölge muhtarları Meclis önünde toplandı. Muhtarlar ve santral işçileri, yıllardır beraber yaşattıkları tarım ve enerji üretimi modelinin yasal güvence altına alınmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. TES-İŞ ve muhtarlar, ilk 11 maddenin kabul edilmesi ve devam eden teklif görüşmelerine dair basın açıklamasında bulundu.

"Köylünün sesi duyulmuştur"

Milaslı muhtarlar adına açıklama yapan Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal, yasanın köylüyü dışlamadan, üretimi yok saymadan, doğayı da emeği de beraber yaşatacak şekilde uygulanması gerektiğini süreç boyunca söylediklerini belirterek, "Bugün Meclis'ten geçen yasanın köylerimizi koruyan, tarımı ve madenciliği birlikte mümkün kılan bir çerçeveye kavuşmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köylünün sesi duyulmuştur. Tarım yapanla, santralde çalışanla, zeytin ağacını dikenle, maden çıkaranla birlikte bir gelecek mümkün denmiştir. Yasada bu dengenin gözetilmiş olması bizler için önemlidir" dedi.

Yasanın kağıt üzerinde kalmaması ve taahhüt edilen koruma, şeffaflık ve denetim ilkelerinin uygulamada da eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Uysal, köyleri için bu süreci yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

"Bir ağacı taşınan köylünün taşındığı yerde artık 3 ağacı olacak"

Köyde yaşayan vatandaşlar olarak ne zeytine düşman olduklarını ne de doğaya kayıtsız kaldıklarının altını çizen Uysal, "40 yıldır yaşadıklarımızı kamuoyuna anlatmaya çalıştık. Zeytinle maden birlikte mümkün dedik. Bizim istediğimiz, dışarıdan yazılmış senaryolar değil; Milaslıların yaşadığı gerçekliğe uygun bir çözüm bulunmasıydı. Dün yapılan son düzenleme ile bu da hayata geçti. Bir ağacı taşınan köylünün taşındığı yerde artık 3 ağacı olacak. Bu bizim için büyük bir kazanım. Bugün kabul edilen yasa, bu dengeyi kurma niyetini gösterdiği için önemlidir" ifadelerini kullandı.

İşçiler adına konuşan TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ise, dün gece görüşülen ve ilk 11 maddesi kabul edilen enerji torba yasası ile Türkiye'nin ve bölgenin enerji üretiminde görev alan işçilerin alın terinin göz ardı edilmediğini kaydederek, yasadaki maddelerle yenilenebilir enerjiden baz yük enerji kaynaklarına kadar çeşitli alanlarda enerji arz güvenliğinin sağlanması ve milli kaynakların verimli kullanılmasının önünün açıldığını ifade etti.

"Taşınacak zeytin ağacının en az iki katı kadar zeytin ağacının dikilecek olması, bölgenin zenginliğini artıracaktır"

Yasayla ilgili verilen önerge ile köylülere ekonomik olarak büyük desteklerin getirildiğine dikkati çeken Erçelik, "Taşınacak zeytin ağacının en az iki katı kadar zeytin ağacının dikilecek olması, bölgenin zenginliğini artıracaktır. Harca esas kira bedelinin sadece yüzde 1'nin alınacak olması ise arazilerin köylülerimize neredeyse bedelsiz verilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca köylümüze yapılacak kiralamanın süresinin 10 yıldan 20 yıla çıkması ve 10'ar yıl uzatılması da sürdürülebilir zeytinciliğin önünü açmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sadece bölgesel bir karar değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi için stratejik bir adımdır"

Erçelik, yasa ile Türkiye'nin milli enerji kaynaklarının akılcı, planlı ve çevre duyarlılığı gözetilerek değerlendirme imkanının güçlendiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sadece bölgesel bir karar değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi için stratejik bir adımdır. Yerli kömürümüzü kullanmak, yalnızca işçinin istihdamını korumakla kalmaz; dışa bağımlılığı azaltır, enerji ithalatına harcanan milyarlarca doları ülke içinde tutar. Dün gece yüce Meclisimizde kabul edilen bu düzenleme; cari açığın azaltılması, enerji güvenliğinin sağlanması ve bölgesel kalkınmanın hız kazanması bakımından da çok değerlidir. Santrallerin verimli çalışması, kömürün ekonomiye kazandırılması ve bu çarkın durmadan dönmesi ülke bütçesine de, vatandaşın cebine de katkıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Zeytin, Enerji, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytin Ağacı Yasa Tasarısı Meclis'ten Geçti - Son Dakika

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