Zeytin fabrikasından hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Zeytin fabrikasından hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı

19.10.2022 10:23
Zeytin fabrikasından hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eski bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde bulunan malzemeleri çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde eski bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde bulunan malzemeleri çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ekim Cuma günü gece saatlerinde Zeytinköy Mahallesinde A.B.E. isimli şahsa ait eski zeytinyağı fabrikasının bahçesinde bulunan demirlerin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin tekrar hırsızlık yapmak maksadıyla zeytinyağı fabrikasına geldiği tespit edildi. Yapılan operasyon ile şüpheliler; C.S., K.Y., ve N.H. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerine geldikleri araç içerisinde yapılan aramalarda da 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S. ve K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytin fabrikasından hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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