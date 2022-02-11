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Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyor - Son Dakika

Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyor

11.02.2022 12:44

Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyorKİLİS Kilis'te, 343 zeytin üreticisine zeytin toplama şalı, bir adet sarı yapışkanlı cezbedici, zeytin sineği tuzağı,7 adet sarı şapkalı haşere yakalama tuzağı, bir adet el testeresi,7 adet pet şişe dağıtıldı.

Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyor

KİLİS Kilis'te, 343 zeytin üreticisine zeytin toplama şalı, bir adet sarı yapışkanlı cezbedici, zeytin sineği tuzağı,7 adet sarı şapkalı haşere yakalama tuzağı, bir adet el testeresi,7 adet pet şişe dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, davetliler ve çiftçiler katıldı. Törende, bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis Zeytinyağının 4 bin yıl geçmişi olduğunu ifade ederek, "Kilis Zeytinyağı sadece yemek olarak değil, eczanelerde bile kullanılacak kalitededir. Herşey organik üretimden geçiyor. Bu nedenle kalite çok önemlidir. Gıda ve enerji savaşlarının yaşandığı günümüzde çiftçiler olarak üretmemiz gerekiyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ifade ederek, " 4 bin yıllık Kilis zeytinyağının bir geçmişi var. Son yıllarda verilen destekler, tanıtımlar nedeniyle bir dönüm noktasından geçiyoruz. Kilis zeytin ve zeytinyağı hak ettiği değeri son yıllarda yapılan çalışmayla almaya başladı. Kilis zeytin yağı dünya ve Türkiye'de marka haline gelmeye başladı" ifadesini kullandı.

Proje kapsamında 343 zeytin üreticisine 2 adet zeytin toplama şalı, bir adet sarı yapışkanlı cezbedicili zeytin sineği tuzağı, 7 adet sarı şapkalı haşere yakalama tuzağı, 1 adet el testeresi, 7 adet pet şişe dağıtımı yapılmıştır. Yüzde 90'ı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 10'u çiftçiler tarafından karşılandı. Daha sona zeytin üreticilerine dağıtım yapıldı.

Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyor
Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyor
Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyor

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AK Parti, Zeytin, Tarım, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zeytin Üreticisine devlet desteği sürüyor - Son Dakika


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