Zeytinburnu Belediyesi Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Başladı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nin ortaklığında 'Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın bu yıl 18'incisi düzenlenecek. Yarışmaya katılım için başvurular 6 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Okuma üzerine farkındalık oluşturmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi (ZEYGEM)'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Kitap Okuma Yarışması'nın 18'incisi için başvurular başladı. Zeytinburnu Belediyesi'nin bir kültür klasiği haline gelen Kitap Okuma Yarışması'nda belirlenen yarışma kitapları, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok özel eserlerden oluştu. Kişilere okuma sevgisi oluşturarak merak eden, araştıran, üretici fikirler geliştirebilen bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen yarışmaya başvurular, 6 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Tüm kitapseverler katılabiliyor
Uzun ve tempolu bir çalışmanın ardından jüri tarafından özenle belirlenen 15 kitap okuyucularını bekliyor. Yarışma dört grupta yapılacak ve değerlendirilecek. Birinci grupta 4 ve 5. sınıflar, ikinci grupta 6, 7 ve 8. sınıflar, üçüncü grupta lise öğrencileri, dördüncü grupta ise yetişkin kitapseverler yarışmaya katılabilecek. Yarışmacılar kendi grubu için belirlenen 5'er kitaptan oluşan seçkilerini Bilgi Evleri'nden ve Gençlik Merkezi'nden ödünç alabilecekleri gibi yazar, yayınevi ve baskı sayısı aynı olmak şartıyla kendileri de temin edebilecekler. Katılımcılara 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınavla, belirlenen kitaplardan çoktan seçmeli, test yöntemiyle 100 soru yöneltilecek.
Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nda bu yıl da yarışmacıları birbirinden değerli ödüller bekliyor. Her grubun birincilerine 20 bin lira, ikincilerine 16 bin lira, üçüncülerine 12 bin lira, dördüncülerine 8 bin lira, beşincilerine 6 bin lira, 6,7,8,9 ve 10'uncularına ise 4 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ayrıca ilk 3'e girecek olan adaylar, ailelerinden iki kişiyle birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecekler. Ödül töreni 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL
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