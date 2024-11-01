Zeytinburnu Belediyesi'nin 14. Fotoğraf Yarışması'na Başvuru Tarihleri Uzatıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesi'nin 14. Fotoğraf Yarışması'na Başvuru Tarihleri Uzatıldı

Zeytinburnu Belediyesi\'nin 14. Fotoğraf Yarışması\'na Başvuru Tarihleri Uzatıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Fotoğraf Yarışması'nın başvuru tarihleri 15 Kasım 2024'e kadar uzatıldı. Yarışma, 'Serbest', 'Foto Öykü' ve yeni eklenen 'Dron' kategorilerinde gerçekleştirilecek.

01.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:28
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Fotoğraf Yarışması' başvuru tarihleri uzatıldı. Serbest, foto öykü ve dron olmak üzere üç kategoride gerçekleşecek yarışmanın teması her yıl olduğu gibi bu yıl da Zeytinburnu olacak, Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareleri ise para ödülleri bekliyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ve artık gelenekselleşen 'Fotoğraf Yarışması' bu yıl 14'üncü kez düzenleniyor. Başvuru tarihlerinin 15 Kasım'a kadar uzatıldığı yarışmada, yaklaşık 420 bin TL'lik para ödülünün dağıtılacak. '14. Fotoğraf Yarışması'nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu'nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışmaya, önceden bilindiği üzere 'Serbest' ve 'Foto Öykü' kategorilerinden oluşan eserler katılıyordu. Zeytinburnu Belediyesi bu yıl yarışmaya "Dron" kategorisini de ekleyerek, yarışmayı üç kategoriye bölerek derecelendirme ve ödül miktarını da artırmış oldu.

Serbest kategoride birinci olan esere 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL para ödülü verilirken, 1 esere 20 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 8 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 4 bin TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü kategorisinde ise; birinciye 60 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 30 bin TL para ödülünün yanı sıra 1 esere 20 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 16 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 10 esere de 6 bin TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü verilecek. Bu yıl yarışmaya ilk defa giren 'Dron' kategorisinde ise; birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL para ödülü belirlenirken aynı kategoride 5 kişiye 8 bin TL mansiyon ödülü, 10 kişiye ise 4 bin TL'lik sergileme ödülü dağıtılacak.

Katılımlar internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor

Zeytinburnu 14. Fotoğraf Yarışması çevrimiçi fotoğraf sistemine göre yapıldığından, alternatif hiçbir gönderi; e- posta, kargo, elden teslim şeklinde eser kabulü edilmiyor. Eser sahipleri Zeytinburnu temalı fotoğraflarını sadece Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın turkiyefotografvakfi.org adresine çevrimiçi olarak yükleyebiliyorlar. Eserlerin teknik alt yapısıyla ilgili yönergeler; fotoğraf yükleme şartları, boyutlar, büyüklük, ölçü gibi şartlar Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın sitesindeki yönergelerden takip edilebiliyor.

15 Kasım 2024 tarihine kadar başvurular devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 14. Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulunda ise; ünlü foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar, Süleyman Gündüz ve Mustafa Yılmaz yer alıyor. 15 Kasım 2024 tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.zeytinburnu.istanbul ve turkiyefotografvakfi.org adreslerini ziyaret edebilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu Belediyesi'nin 14. Fotoğraf Yarışması'na Başvuru Tarihleri Uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu Belediyesi'nin 14. Fotoğraf Yarışması'na Başvuru Tarihleri Uzatıldı - Son Dakika
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