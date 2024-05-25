Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nden Siber Güvenlik ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nden Siber Güvenlik ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi Mezuniyet Töreni

Zeytinburnu Gençlik Merkezi\'nden Siber Güvenlik ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi Mezuniyet Töreni

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)'nin İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiği Siber Güvenlik, 3 Boyutlu Tasarım-Yazıcı ve Greenbox eğitimi atölyelerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un elinden aldı.

25.05.2024 14:01  Güncelleme: 14:09
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)'nin İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirdiği Siber Güvenlik, 3 Boyutlu Tasarım-Yazıcı ve Greenbox eğitimi atölyelerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un elinden aldı.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)'nin Zeytinburnulu gençlere yönelik düzenlediği ve bu yıl ikinci eğitim dönemi tamamlanan Siber Güvenlik, 3 Boyutlu Tasarım-Yazıcı ve Greenbox Eğitimi Atölyeleri 83 öğrenciyi başarıyla mezun etti. Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen sertifika törenine katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy atölyeleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleşen eğitimlere bu dönem toplam 437 öğrenci başvuru yapmış, ön mülakat ile 100 öğrenci eğitim almaya hak kazanmıştı. ZEYGEM tarafından gerçekleştirilen Siber Güvelik ve 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcı Atölyesi eğitim modülleri yerel yönetimler kapsamında bir ilk olup gelecek yüzyılın en önemli projeleri arasında gösteriliyor.

Sertifika töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Tüm Zeytinburnulu hemşerilerimizin bildiği üzere, çocuklarımıza ilkokuldan başlayarak her eğitim dönemi için farklı farklı eğitim uygulamaları sunuyoruz. Bilgi Evlerimiz ilkokuldan başlayarak ortaokula kadar çocuklarımıza eğitim desteğinde bulunuyor. Ardından gençlerimiz için bayrağı ZEYGEM devralıyor" dedi.

ZEYGEM'in Eğitim Atölyelerine verdikleri destekten dolayı İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi yetkililerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Başkan Arısoy, mezun olan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nden Siber Güvenlik ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nden Siber Güvenlik ve 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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