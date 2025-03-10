Zeytinburnu\'nda 15. Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Serbest, Foto Öykü ve Dron olmak üzere üç kategoride gerçekleşecek yarışmanın teması her yıl olduğu gibi bu yıl da Zeytinburnu olacak, Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareleri ise para ödülleri bekliyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ve artık gelenekselleşen 'Fotoğraf Yarışması' bu yıl 15'inci kez düzenleniyor. Yaklaşık 1 Milyon TL'lik para ödülünün dağıtılacağı '15. Fotoğraf Yarışması'nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu'nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışma, önceden bilindiği üzere 'Serbest', 'Foto Öykü' ve 'Drone' olmak üzere üç farklı kategoriden oluşuyor.

Serbest kategoride birinci olan esere 60 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL para ödülü verilirken, 1 esere 25 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 10 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 5 bin TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü kategorisinde ise birinciye 75 bin TL, ikinciye 60 bin TL ve üçüncüye 40 bin TL para ödülünün yanı sıra 1 esere 25 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 20 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 10 esere de 7 bin 500 TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü verilecek. Yarışmanın 'Dron' kategorisinde ise; birinciye 60 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL para ödülü belirlenirken aynı kategoride 5 kişiye 10 bin TL mansiyon ödülü, 20 kişiye ise 5 bin TL'lik sergileme ödülü dağıtılacak.

Katılımlar internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşiyor

Zeytinburnu 15. Fotoğraf Yarışması, çevrimiçi fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi; e- posta, kargo, elden teslim şeklinde eser kabulü edilmeyecek. Eser sahipleri Zeytinburnu temalı fotoğraflarını sadece Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın turkiyefotografvakfi.org adresine çevrimiçi olarak yükleyebilecekler. Eserlerin teknik alt yapısıyla ilgili yönergeler; fotoğraf yükleme şartları, boyutlar, büyüklük, ölçü gibi şartlar Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın sitesindeki yönergelerden takip edilecek.

7 Kasım tarihine kadar başvuru yapılabilecek

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 15. Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulunda ise; Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar, Süleyman Gündüz ve Murat Gür yer alıyor. 7 Kasım 2025 tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.zeytinburnu.istanbul ve turkiyefotografvakfi.org adreslerini ziyaret edebilirler. - İSTANBUL