Zeytinburnu'nda 19. Kitap Okuma Yarışması Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 19. Kitap Okuma Yarışması Sınavı Gerçekleşti

Zeytinburnu\'nda 19. Kitap Okuma Yarışması Sınavı Gerçekleşti

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezinin düzenlediği 19. Kitap Okuma Yarışması'nın sınavı, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 bin 668 başvuru ile yapılan sınavın sonucu 10 Mayıs'ta açıklanacak.

05.05.2025 15:40  Güncelleme: 15:44
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezinin 19'uncusunu düzenlediği Kitap Okuma Yarışması'nın sınavı yapıldı.

Okumaya teşvik etmek için, ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere ortaokul, lise öğrencileri ve yetişkinlerin de dahil olduğu ve Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlediği Kitap Okuma Yarışması'na katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkı sağlamak okuma sevgisi oluşturarak merak eden, araştıran, sorgulayan; olaylara eleştirel yaklaşan, neden sonuç ilişkisi kuran, bireylerin topluma kazandırılmasının amaçlandığı yarışmanın sınavı başarıyla sonlandırıldı. 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı, Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu ve Lisesi'nde yapıldı. Bilgi Evleri ile Gençlik Merkezi'ne kayıtlı 7 bin 668 üyenin başvurduğu yarışmanın sınavı, ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu 1. ve 2. gruplar için sabah saat 10.00'da, lise öğrencileri ve yetişkinlerin oluşturduğu 3. ve 4. gruplar için ise öğleden sonra saat 14.00'te gerçekleştirildi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılan sınavın her oturumu 100 dakika sürdü. Eğitimciler tarafından hazırlanan ve her bir kategori için belirlenmiş kitaplardan toplam 100 sorunun sorulduğu sınav test şeklinde yapıldı.

Dereceye girenler 10 Mayıs'ta açıklanacak

Başkan Ömer Arısoy'un katılımı ile 10 Mayıs'ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreninde dereceye giren katılımcılar belli olacak. Yarışmanın birincilerine 30 bin, ikincilerine 20 bin, üçüncülerine 15 bin, dördüncülerine 10 bin, beşincilerine 7 bin 500 TL ödül verilirken; 6, 7, 8, 9 ve 10'unculara ise 5 bin TL para ödülü dağıtılacak. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'nda tatil yapma fırsatı yakalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda 19. Kitap Okuma Yarışması Sınavı Gerçekleşti - Son Dakika

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