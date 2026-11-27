İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından dün akşam tahliye edilen 4 katlı bina, gündüz saatlerinde dronla havadan görüntülendi.

Dün saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sokaktaki bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kaydı. Bu kayma sebebiyle inşaat alanının bitişiğindeki 4 katlı binanın girişinin önündeki yol çöktü. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilerek ekipler tarafından otellere yerleştirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen bina gündüz havadan görüntülendi.