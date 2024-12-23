Zeytinburnu'nda 'Vaveyla' Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 'Vaveyla' Resim Sergisi Açıldı

Zeytinburnu\'nda \'Vaveyla\' Resim Sergisi Açıldı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde Turgay Sarı'nın 'Vaveyla' adlı sergisinin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Nabi Avcı ve ressam Eldar Aytmatov da katıldı. Sergi, doğa temalı eserleri ile sanatseverlerle buluşuyor ve 31 Ocak 2025'e kadar gezilebilir.

23.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:19
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde "Vaveyla" adlı resim sergisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Cengiz Aytmatov'un oğlu ressam Eldar Aytmatov da katıldı.

Turgay Sarı'nın tabiatın ve toprağın ruhuna temas ettiği yeni sergisi "Vaveyla" sanatseverlerle buluştu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Cengiz Aytmatov'un oğlu ressam Eldar Aytmatov da katıldı. Sergi, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı sergi, modern insan için yeni bir teklif niteliği taşıyan resimlerden oluşuyor. Toprak kokusuna, tabiat dokusuna dönmenin anlamı üzerine düşünen eserler ilhamını doğadan alıyor. Birlikte bir bütünü tamamlayan ve hem estetik değerleriyle hem de içerdikleri mesajla sanatsal gücünü artıran resimler, Zeytinburnu Kültür Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 31 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. "Vaveyla", her gün saat sabah 10.00'dan gece 00.00'a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat'ta sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda 'Vaveyla' Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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