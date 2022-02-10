Zeytinin başkenti Edremit EMİTT'TE 5 bin zeytin fidanı dağıtacak - Son Dakika

Dünyanın 5 büyük turizm fuarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Edremit Belediyesi tarih, turizm ve termalin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı ile ön plana çıktı. Dört günlük fuar boyunca toplam 5 bin zeytin fidanı dağıtılacak.

Edremit Belediyesi EMITT Fuarı'nın ikinci gününde de en ilgi çeken stantlar arasında yer aldı. Edremit Standını ziyaret eden yüzlerce kişiye Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit standını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte zeytin fidanı dağıtıldı. Ardından yine standı ziyaret eden CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi katılımcılar ve ziyaretçilere Edremit'i anlatırken zeytin fidanı dağıtmaya devam ettiler. Edremit Belediyesi tarafından toplam 5 bin zeytin fidanı fuar boyunca ziyaretçilere hediye edilecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Zeytinin başkenti Edremit'ten tüm dünyaya barışın ve dostluğun simgesi zeytin dalı uzatıyoruz. Tarihi, turizmi, termali, doğası ve tabii ki olmazda olmazımız zeytin ve zeytinyağımız Edremit'imizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Konuklarımıza barışın dostluğun simgesi zeytin dalı ile sağlık ve şifa kaynağı Edremit zeytin ve zeytinyağını anlatıyoruz. Fuar boyunca konuklara 5 bin adet Edremit zeytin fidanı dağıtacağız" dedi.

Edremit standı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 numaralı salon B-321 numaralı stantta 12 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. - BALIKESİR