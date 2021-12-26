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Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdi - Son Dakika

Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdi

26.12.2021 14:14
Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi'nin Zeytinköy'de uyguladığı 'Ailemle Güçlüyüm' projesi kapanış töreninde, 8 yıl önce mülkiyet sorunlarıyla suç örgütlerini manipülasyonuna açık halde bulunan bölgenin, bugün fiziki ve...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi'nin Zeytinköy'de uyguladığı 'Ailemle Güçlüyüm' projesi kapanış töreninde, 8 yıl önce mülkiyet sorunlarıyla suç örgütlerini manipülasyonuna açık halde bulunan bölgenin, bugün fiziki ve sosyo-kültürel olarak başka bir yer olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) TÜKD Antalya Şubesi'nin Zeytinköy'de kız çocuklarının okul terklerini önlemeyi amaçlayan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi kapanış törenine katıldı. Törende Başkan Uysal'la birlikte siyasi parti temsilcileri, TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de yer aldı. Törende projeye katılan çocuklar ve aileleri de hazır bulundu.

"Sosyal gelişim"

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, sosyal gelişimin zor ve çok boyutlu bir iş olduğunu söyledi. Sosyal gelişimin iletişimi, yaşam koşullarının düzeltilmesini, duyguların onarımını, yaşadığın kenti, doğayı ve çevreyi sahiplenmeyi kapsadığını dile getiren Başkan Uysal, "Bu çerçevede sosyal gelişim, aslında her yönü kamusal anlam taşıyor" dedi.

"Kolaya sapmadık"

Zeytinköy'de, sekiz yıl önce bambaşka bir ortamın bulunduğunu dile getiren Başkan Uysal, mülkiyet sorunlarının yaşandığı bölgenin suç örgütlerini manipülasyonlarına da açık bir halde olduğunu söyledi. Önlerinde uzun bir hikayenin bulunduğunu bilerek bölgede çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Uysal, "Ama kolaya sapmadık" dedi. Başkan Uysal, Zeytinköy'de yaşayanların başka yerlere savrulacağı bir kentsel dönüşümü hiçbir zaman düşünmediklerini belirtti.

Mahallede yaşayanları mülk sahibi haline getirdiklerini ve ardından imar çalışmalarıyla 11 yeni caddenin açıldığını, kamulaştırmaların yapıldığını aktaran Başkan Uysal, "Bu fiziksel gelişimle birlikte insanlarımızın kültürlerini, inançlarını yaşayabileceği sosyal-inovasyon merkezi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ni hizmete açtık. Yönetimini de mahallemizde kurulan bir sivil toplum kuruluşuna devrettik" diye konuştu.

"Çalışmalarımız dijitalde de devam etmeli"

Tüm bunlarla birlikte TÜKD Antalya Şubesi başta olmak üzere saha çalışması yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birlikleri yaptıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Bu çalışmaların ardından Zeytinköy başka bir yer oldu. Bunda hepinizin çok emeği var" dedi. Sivil toplum kuruluşlarının saha çalışmalarının çok önemli olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Bununla birlikte dijital ortamda da etkileşimi yükseltmeliyiz. Bu alanı sosyal inovasyonda kullanmalıyız. Cinsiyet eşitliği, kız çocuklarıyla ilgili çalışmalar ve sosyal denge işlerinde kullanmalıyız" diye konuştu. - ANTALYA

Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdi

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Ümit Uysal, Zeytinköy, Muratpaşa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zeytinköy'de uygulanan 'Ailemle Güçlüyüm' projesi sona erdi - Son Dakika
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