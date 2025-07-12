Zeytinyağı Ambalajlama Sınavı Yapıldı

Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYTO AYMES) tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) zorunluluğu kapsamında "Zeytinyağı Ambalajlama ve Etiketleme" alanında sınav uygulaması gerçekleştirildi.

Balıkesir Ayvalık'ta faaliyet gösteren özel bir firmada yapılan sınava, firmada görev yapan çalışanlar katılım sağladı. Uygulamalı ve teorik aşamalardan oluşan sınavlarda, katılımcıların mesleki bilgi ve becerileri değerlendirilerek MYK standartlarına uygunluğu ölçüldü. AYTO AYMES, farklı sektörlerde görev yapan çalışanlara yönelik mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetlerini sürdürerek, nitelikli iş gücünün artırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. - AYDIN