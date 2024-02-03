Zigana Dağı\'nda Kış Gençlik ve Spor Şenliği

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Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliğine ev sahipliği yaptı. 7'den 70'e katılımcılar kar üzerinde eğlencenin tadını çıkardı.

Tarihin her döneminde zorlu bir geçit olmasının yanında eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen ve kış mevsiminde vatandaşların vazgeçilmez uğrak noktası olan Zigana Dağında Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi.

Denizden 2 bin 100 metre yüksekte yer alan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde Gümüşhane Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Alanda özel olarak düzenlenen "Karvivor" parkurunda çocuklar kızakla kayıp çeşitli engelleri aşarak birbirleriyle yarıştı. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de yer aldığı alanda kayak ve kızak yarışları da yapıldı.

Sömestr tatilinde kayak yapmayı öğrenen çocuk ve gençlerin dev Türk bayrağını pistin zirvesinden indirdiği etkinlik Gençlik Merkezi müzik kulübünün konser programıyla devam etti.

"Çocuklarımızı tablet ve telefonlardan uzak tutmak için bu tür etkinlikleri destekliyoruz"

Jandarma'ya ait snowtrack ile Zigana dağının eşsiz manzarasında dağ turu yapan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, " Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi olan Zigana dağının zirvesinde gençlerle ve çocuklarla birlikteyiz. Yarıyıl tatili süresince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kayak kurslarında eğitim gören çocuklarımız 2 haftada yarı profesyonel kayakçı haline geldiler. Gençlerimizin, çocuklarımızın doğaya çıkmalarını, doğa sporlarıyla, kayakla ilgilenmeleri için, bunu teşvik etmek için buradayız. Çocuklarımızda tablet ve telefon bağımlılığı var. Çocuklarımızı tablet ve telefonlardan uzak tutmak için bu tür etkinlikleri destekliyoruz, teşvik ediyoruz. İstiyoruz ki Gümüşhane'den, Trabzon'dan, bölgeden insanlar gelsinler, Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisinde, bu coğrafyanın zirvesinde, Zigana dağında kayak yapsınlar, gönüllerince eğlensinler" dedi.

Kayak Milli Takımı Antrenörlerinden Yunus Avşar Yılmaz ise "2024 yılının kar festivalini yaptık. İçerisinde kayak gösterileri, kayakla bayrak indirme, karvivor parkuru, konser programı düzenlendi. Bu yıl kayak kampları yapmıştık. 82 sporcumuza da tatil sürecinde eğitim verdik" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE