Zigana Tüneli 3 Yılda 5 Milyon Araç Geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zigana Tüneli'nin açılış yıl dönümüne ilişkin, "Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli'mizi 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Zigana Tüneli'nin yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünelimiz, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak tarihe geçti. Tünel sayesinde güzergah 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı" ifadelerini kullandı.

"Zigana Tüneli'mizi 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı"

Uraloğlu, Zigana Tüneli sayesinde 3 yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağladıklarını kaydederek, "Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını da 44 bin ton azalttık. Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli'mizi 3 yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı" dedi.

"Güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladı"

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünelin, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şöyle tamamladı: "Yapılan çalışmalar ile mevcut güzergahtaki 90 virajı ortadan kaldırdık. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunduk." - ANKARA