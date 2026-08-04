Zihinsel Engelli Genç Kızın Ailesi Çaresiz

Afyonkarahisar'da yaşayan doğuştan zihinsel engelli 25 yaşındaki genç kız, annesi başta olmak üzere etrafına verdiği zarar ve gösterdiği şiddetle herkesi adeta canından bezdirdi. Zaman zaman çevre yoluna çıkıp oturan genç kız, davranışlarıyla adeta facialara davetiye çıkarıyor.

Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde 52 yaşındaki annesi Keziban Çiçeklioğlu ile yaşayan zihinsel engelli Emine Çiçeklioğlu ailesine uyguladığı şiddet, köy halkını ve ailesini çaresiz bıraktı. Sürekli saldırgan tavırlar sergileyen genç kızın, ana yola çıkarak akan trafiğin ortasına oturması ise facialara adeta davetiye çıkarıyor. Çaresiz anne Keziban Çiçeklioğlu, yaşadığı kabusu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine gözyaşlarıyla anlattı. Kızının şiddetine maruz kaldığını belirten gözü yaşlı anne, "Jandarmanın yanında bile beni dövdü, saçımı başımı yoldu. Kurtarın beni ne olursunuz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

"Bir gün arabanın altında kalacak, çaresiz kaldım"

Babası vefat eden ve bakımını üstlenmekte zorlanan engelli kızın dayısı Yaşar Murat Çelik ise yaşadıkları ve çaresizliklerini şu sözlerle aktardı:

"Benim özürlü yeğenim var, babası vefat etti. Çok saldırgan, annesini her gün dövüyor. Her gün elinden ben alıyorum. İşimi gücümü bıraktım, hiçbir yere gidemiyorum, bunun başını bekliyorum. Annesine bir gün ağır bir zarar verecek. Her gün yola çıkıp asfalta yatıyor. Bir gün bir arabanın altında kalacak, ezilecek. O zaman bunun sahibi çok olur. Ben annesine bakarım, ama bu kızı götürsünler, haline üzülüyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum, ortada kaldım."

Okul ve komşular tehdit altında

Yeğeninin, kaldığı evin yakınındaki okuldaki öğrencilere de çevresine zarar verdiğini belirten dayı Çelik, "Evimizin hemen yanında okul var. Okula ve komşulara sürekli zarar veriyor. Okul müdürünün kaç sefer ihbarı var. Benim evimi taşlıyor, arabamı başkasının evine park etmek zorunda kalıyorum, torunlarımı kovalıyor. Yarın okullar açıldığında bu çocuklara zarar verirse biz ne yapacağız?"

"Hastaneden ertesi gün taburcu ediliyor"

Dayı Çelik, hastaneye sevk süreçlerinin çözüm olmadığını belirterek, "Hastaneye gidiyor ama bir gün durdurup ertesi gün taburcu ediyorlar. Hastaneden gelince yine aynı şeyler devam ediyor" dedi.

Köy halkı ve aile, hem genç kızın can güvenliği, hem de çevrenin huzuru için bir an önce harekete geçilmesini bekliyor.