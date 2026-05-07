Zihinsel Engelli Kıza Saldırı: Acı Kaybın Ardından

07.05.2026 15:36
Şavşat'ta zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel saldırı oldu, annesi yaşamını kaybetti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Şavşat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, ilçede zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğunu, mağdur kızın annesinin ise "yaşadığı acı ve yüksek tansiyondan kaynaklı aort yırtılması" sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Platform adına basın açıklaması yapan Ayça Demirci, "iki gün önce aydınlığıyla, kültürüyle ve toplumsal dayanışmasıyla övündükleri ilçede asla kabul edilemeyecek alçakça bir saldırı yaşandığını" ifade etti.

Demirci, özetle şunları söyledi:

"Zihinsel engelli bir kız çocuğumuza yönelik gerçekleştirilen cinsel saldırının ardından, esnaf arkadaşımız ve aynı zamanda mağdur kızımızın annesi kardeşimiz, yaşadığı büyük acı ve yükselen tansiyon sonucu aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Durumu son derece kritik olan bir hastanın, tedavisi sürerken ifade vermesi için emniyete yönlendirilmesi; emniyetin ise hastanın sağlık durumunu gözetmeden ifade işlemlerinde neden ısrar ettiğine ilişkin soru işaretleri kamu vicdanında derin bir yara açmıştır. Bu ihmaller zinciri yetkililer tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır."

Şavşat halkı olarak bu alçak saldırıyı lanetlediklerini bildiren Demirci, "Yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Saldırıya uğrayan kızımızın ve ailesinin yanında olacağız. Yaşanan bu acı olay sonucunda kaybettiğimiz kardeşimizin yasını birlikte tutacağız. Hiç kimsenin başını öne eğdirmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

