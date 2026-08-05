Zile'de Geleneksel Karpuz Dağıtımı - Son Dakika
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Zile'de Geleneksel Karpuz Dağıtımı

Zile\'de Geleneksel Karpuz Dağıtımı
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Tokat'ın Zile ilçesinde, çiftçi Mehmet Kutsal 20 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir çiftçi, her yıl geleneksel hale getirdiği uşür (onda bir) karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi.

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, uşür olarak bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevrelerken, 20 ton karpuz 45 dakikada tükendi.

Karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, "Her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdik. Garibanlar da yesin diye 20 ton karpuzu ilçe merkezinde dağıttık" dedi.

Hayır sahiplerine teşekkür eden Musa Yıldız ise, "Mehmet kardeşim geçen sene olduğu gibi bu yıl da karpuz dağıttı. Bizler de bundan faydalandık. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tokat, Yaşam, Yerel, Zile, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zile'de Geleneksel Karpuz Dağıtımı - Son Dakika

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