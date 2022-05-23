Ziraat odaları il koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ziraat odaları il koordinasyon toplantısı yapıldı

23.05.2022 15:58
Ziraat odaları il koordinasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kahta ilçesinde yapıldı.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kahta ilçesinde yapıldı.

Kahta Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç'ın katılımıyla İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan başkanlığında Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ev sahipliğinde yapıldı.

İlçe ziraat odası başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, TMO Kahta Ajans Müdürü Mehmet Güler, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Fatih Çelik katıldı.

İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan toplantının güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz Yunus Kılınç'ın toplantımıza katılması bizleri onurlandırmıştır. Toplantımızda özellikle Badem ve Antepfıstığında donda kaynaklı zararlar ve hububat alanlarında şiddetli dolu yağışlarından kaynaklı zararlar ele alındı. Ayrıca son yıllarda girdi maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle hububat birim fiyatlarının bu maliyetler göz önüne alınarak açıklanması için ziraat odaları olarak taleplerde bulunulacağız" dedi.

Tarım sigortaları ile ilgili çiftçilerden yoğun şikayetler alındığını söyleyen Başkan Şahan, ürün sigortalarında oluşan sorunların giderilmesi yönünde ilgili makamlarla görüşüleceğini söyledi. - ADIYAMAN

Ziraat odaları il koordinasyon toplantısı yapıldı
Ziraat odaları il koordinasyon toplantısı yapıldı
Ziraat odaları il koordinasyon toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ziraat odaları il koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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