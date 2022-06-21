Ziraat Odası Başkanı Diker'den önemli uyarı - Son Dakika
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Ziraat Odası Başkanı Diker'den önemli uyarı

21.06.2022 11:17
Ziraat Odası Başkanı Diker'den önemli uyarı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz gün tarım arazilerinden çıkan yangının ardından Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker önemli uyarılarda bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz gün tarım arazilerinden çıkan yangının ardından Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker önemli uyarılarda bulundu.

Edremit'in tarım bölgelerinden Bostancı Kırsal Mahallesi tarım arazilerinde çıkan ve büyük zarara neden olan yangının ardından bir açıklama yapan Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker "İlçemiz Bostancı kırsal mahallesinde çıkan tarla yangınında rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede büyüyen ve 80 dekar buğday ile buğdayın yanında bulunan zeytinlik ve yanındaki yoncada kısmen zarar görmüştür. Odamız üyesi ve Bostancı Kırsal Kalkınma Kooperatifine ait 80 dekar arazideki buğdayın biçimi esnasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle çok kısa sürede büyümüş ve alelacele çok hızla biçilmiş, ancak samanları ile birlikte üyelerimize ait arazide 4 adet Gemlik zeytini ve bir incir ağacı tamamen, 10 adet Gemlik zeytin ağacı da kısmen yanmıştır. Bunun yanında komşu parselde bulunan bir miktar yonca da yanan sazların alevleriyle zarar görmüştür." dedi.

Hava sıcaklıklarının artığı ve bölgede poyraz rüzgarlarının hakim olduğu şu günlerde vatandaşlara uyarıda bulunan Diker "Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, özellikle sıcakların artmasıyla birlikte buğday hasat sürecinde ve zeytinlik alanlardan geçerken sigara izmaritinin sönmeden yere atılmaması veya ateş yakılmamasının yanında güneş ışınlarını yansıtan cam ve cam parçalarının atılmaması çevreye atılmaması, hatta atılanların toplanılması, üreticilerimizin anızlarını yakmamaları ve çeşitli sebeplerle sürülemeyen zeytinlik alanlarında ot mücadelesinin en kısa zamanda yapılması hem üreticilerin, hem de çevrede yaşayanların menfaatine olacaktır. Unutulmamalıdır ki; en ufak bir kıvılcım telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına sebep olacağı için biz üreticiler ve siz çevrede bulunanlar olarak lütfen daha dikkatli olalım." dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ali Yılmaz, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ziraat Odası Başkanı Diker'den önemli uyarı - Son Dakika

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