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Zirvede başlayan yangın hava müdahalesiyle söndürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kara ulaşımının olmadığı dağın zirvesinde başlayan yangın, havadan helikopterle yapılan müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Çamlık Mesire Alanı'nın zirvesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı tepenin en yüksek noktasından yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeyi kontrol eden kolluk kuvvetleri, bölgeye karadan ulaşımın olmadığını bildirdi.

Bunun üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde konuşlu yangın söndürme helikopteri, küçük çaplı yangına kısa sürede müdahale etti. Helikopterle yapılan zamanında müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.