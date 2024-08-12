Ziyaretgaha düşen kadın hastaneye kaldırıldı

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Ziyaretgahta düşerek yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de, ziyaretgaha giden kadın düşerek yaralandı. Yaralı kadın, AFAD, jandarma, 112 ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahına giden 50 yaşındaki S.S., dengesini kaybederek düştü. Meydana gelen kazada ayağında kırık meydana gelen ve başından yaralanan kadın, bölgeye giden AFAD, jandarma, 112 ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle ambulansa kadar taşındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.