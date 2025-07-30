ZONDEF\'ten Çaydeğirmeni\'ne Şehir Hastanesi Desteği

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF), Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından açıklanan ve Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'ne yapılması planlanan Şehir Hastanesi Projesi'ne destek verdi.

ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, "Zonguldak Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu tarafından açıklanan ve Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Beldemize yapılması planlanan Şehir Hastanesi Projesi'ni, Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) olarak büyük bir heyecan ve memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öncan, projenin yalnızca Devrek, Gökçebey ve Çaydeğirmeni değil, aynı zamanda Zonguldak, Bartın, Karabük ve Mengen gibi çevre iller için de sağlık hizmetlerine erişimde önemli katkı sunacağını ifade ederek şöyle dedi:

"Bu önemli yatırım; Devrek, Gökçebey, Çaydeğirmeni'nin yanı sıra Zonguldak, Bartın, Karabük ve Mengen gibi çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için hayati bir öneme sahiptir. Proje, bölgenin sağlık altyapısını güçlendirerek daha hızlı, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasına imkan sağlayacaktır."

"Stratejik ve isabetli bir karar"

Açıklamanın devamında, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'in hastane alanına ilişkin hazırlıkları tamamladığı ve Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun konuya ilişkin kararlılığının da memnuniyet verici olduğu vurgulandı. Öncan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çaydeğirmeni Belediye Başkanımız Sayın Satılmış Gebeş'in hastane alanına ilişkin hazırlıkları tamamlamış olması ve Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çolakoğlu'nun konuya ilişkin kararlılığı, projenin sağlam ve emin adımlarla ilerlediğini ortaya koymaktadır. Dört bölgenin kesişim noktasında bulunan Çaydeğirmeni'nin tercih edilmesi, yer seçiminde stratejik ve isabetli bir karar olduğunun göstergesidir."

ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak, başta Sayın Vekilimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor; tüm hemşerilerimizi ve bölge halkını bu kıymetli projeyi sahiplenmeye ve desteklemeye davet ediyoruz." - ZONGULDAK