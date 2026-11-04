Zonguldak Alaplı'da umreye gidecek 35 kişi dualar ve gözyaşlarıyla yola çıktı - Son Dakika
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Zonguldak Alaplı'da umreye gidecek 35 kişi dualar ve gözyaşlarıyla yola çıktı

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Zonguldak Alaplı\'da umreye gidecek 35 kişi dualar ve gözyaşlarıyla yola çıktı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecek 35 kişi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programla uğurlandı. Aileler ve yakınlar, sevdikleriyle helalleşirken gözyaşlarına hakim olamadı; yolcular kutsal topraklara gitmenin heyecanıyla yola çıktı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 35 kişi, düzenlenen programla dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

Alaplı'da düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahiler ve dualarla devam eden programda, Merkez Camii imamları Birol Önder ve Özcan Erez, umre ibadetinin manevi önemine vurgu yaptı.

Konuşmalarda, "Bu yolculuk sadece bir seyahat değil, kalplerin arınma yolculuğudur. Rabbim ibadetlerinizi kabul, yolculuğunuzu hayırlı eylesin" ifadelerine yer verildi.

Umre yolcularının aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Sevdikleriyle vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, umre yolcularını dualarla uğurladı.

Aileleriyle helalleşen 35 umre yolcusu, kutsal topraklara gitmenin heyecanı ve mutluluğuyla yola çıktı.

Kaynak: İHA
ZonguldakGüncelAlaplıHakimYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Alaplı'da umreye gidecek 35 kişi dualar ve gözyaşlarıyla yola çıktı - Son Dakika
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