Zonguldak Barosu, Avukat Gülseren Demir'i Son Yolculuğuna Uğurladı - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak Barosu, Avukat Gülseren Demir'i Son Yolculuğuna Uğurladı

Zonguldak Barosu, Avukat Gülseren Demir\'i Son Yolculuğuna Uğurladı

Zonguldak Barosu, adliye binası önünde düzenlenen törenle hayatını kaybeden avukat Gülseren Demir'i son yolculuğuna uğurladı. Baro Başkanı Türker Kapkaç, Demir'in dürüstlüğü ve meslektaşları arasındaki saygınlığıyla tanınan bir avukat olduğunu belirtti.

12.08.2024 14:13
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Zonguldak Barosu, adliye binası önünde tören düzenleyerek hayatını kaybeden avukat Gülseren Demir'i son yolculuğuna uğurladı.

Adliye binası önünde düzenlenen törende konuşan Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç, "Bugün, Zonguldak Barosu için acı ve üzüntülü bir gün. Meslektaşımız ve üstadımız Avukat Gülseren Demir'in vefatının derin acısını yaşıyoruz. Av. Gülseren Demir, dürüstlüğü, meslektaşları arasındaki saygınlığı ve güçlü ilişkileriyle tanınan bir avukattı. Savunma mesleğini başarıyla temsil eden meslektaşlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Gülseren Demir, yargı camiasına ve özellikle baromuz kurulları ve komisyonlarına kadın gücünü sunan bir rol model olarak her zaman hatırlanacak. Üstat avukatlarımızdan biri olarak birçok avukata emeği geçen Gülseren Demir'in hatırası, Zonguldak Barosu'nun büyük ailesinde derin bir iz bırakmıştır" dedi.

Kapkaç, "Bugün, bu dayanışmayı sergilediğiniz ve acımızı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gülseren Ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, meslektaşlarıma ve yargı camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Avukatlık görevinde yaptığı çalışmalarından dolayı Av. Gülseren Demir'i saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Kendisine olan hakkımızı helal ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Demir, törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Barosu, Avukat Gülseren Demir'i Son Yolculuğuna Uğurladı - Son Dakika

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