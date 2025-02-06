Zonguldak BEUN'dan Novasyon Projesi - Son Dakika
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Zonguldak BEUN'dan Novasyon Projesi

Zonguldak BEUN\'dan Novasyon Projesi

BEUN akademisyenleri, ağır metal ve petrol hidrokarbonlarının arıtımı için patent aldı.

06.02.2025 15:02
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altın ve Arş. Gör. Bekir Fatih Kahraman'ın buluş sahibi olduğu "Ağır Metal ve Petrol Hidrokarbonların Bir Arada Bulunduğu Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi ve Arıtımı İçin Bir Yöntem" başlıklı proje, patent almaya hak kazandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya layık görülen bu proje vasıtasıyla; ağır metalin sıfır değerlikli demir nanotanecikleri (SDDN) ile hareketsizleştirilmesi (immobilization), biyoelverişliliğinin ve toksik etkisinin azaltılması; takip eden süreçte ise mikrobiyal faaliyeti artırmaya yönelik uygulamalarla (iyileştirici müdahaleler (bio-stimulation) ve özel mikroorganizma türleri ile arıtım (bio-augmentation)) petrol hidrokarbonlarının biyolojik olarak giderimi gerçekleştirilebilecek.

Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ahmet Altın, projenin çevreye duyarlı ve yenilikçi çözümler sunduğunu belirterek, "Bu tür sürdürülebilirliği ön plana alan çevreyi korumaya yönelik yenilikçi çalışmaların hem akademik camia hem de sektörde önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Bilimsel araştırmalarımızda bizlere her zaman destek olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Prof. Dr. Altın ile Arş. Gör. Kahraman'ın patent almaya hak kazandığı proje üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademisyenlerin başarılarından memnuiyet duyduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Özölçer, "Üniversitemiz bünyesinde yapılan yenilikçi ve fayda odaklı çalışmaların hem akademik dünyada hem de sektörlerde önemli bir yer edindiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Mühendislik Fakültemizin bu başarısı, Çevre Mühendisliğinde önemli bir katkı sunacaktır. Ayrıca, bu tür projelere destek veren akademik kadromuza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu başarı, BEUN'un Çevre Mühendisliği alanında daha fazla yenilikçi ve sürdürülebilir projeye imza atma hedefini pekiştirirken Üniversitenin akademik çalışmalarının ulusal ve uluslararası camiada görünürlüğüne değer katıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Eğitim, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak BEUN'dan Novasyon Projesi - Son Dakika

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