Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Singapur merkezli E&T Intelligence arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Singapur merkezli E&T Intelligence arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Singapur merkezli E&T Intelligence arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ve Singapur merkezli E&T Intelligence Singapore Pte. Ltd. arasında endüstriyel uygulamalar için ileri teknoloji çözümleri geliştirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan protokol, kendi kendine sürüş, uzaktan sürüş ve robotik teknolojiler gibi alanlarda ortak projeler yürütülmesini hedefliyor.

13.08.2024 17:33
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ve Singapur merkezli E&T Intelligence Singapore Pte. Ltd. arasında endüstriyel uygulamalar için ileri teknoloji çözümleri geliştirmek amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Rektörlük Senato Salonu'nunda gerçekleştirilen törende BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve E&T Intelligence Singapore Pte. Ltd. Direktörü Sherry Huang protokol metnini imzaladı. İmzalanan iş birliği protokolü, kendi kendine sürüş, uzaktan sürüş ve robotik teknolojiler gibi alanlarda taraflar arasında ortak projeler yürütülmesini hedefliyor. Protokol, taraflar arasında endüstriyel uygulamalara yönelik müfredat geliştirme, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve ticarileştirme gibi kritik alanlarda iş birliği sağlanmasını amaçlıyor. İmzalanan anlaşma ayrıca endüstriyel teknolojilerle ilgili eğitim programlarının geliştirilmesini, müfredatların ortaklaşa tasarlanmasını ve sunulmasını da içeriyor. Bu maksatla taraflar arasında ortak AR-GE projeleri önerilerek, bu projelerin hayata geçirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması planlanıyor. Protokol uyarınca taraflar, geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesine yönelik adımlar atmayı ve bu süreçte hem üniversitenin yerel bilgi birikiminden hem de E&T Intelligence'ın teknolojik uzmanlığından faydalanmayı hedefliyor. Özellikle Türkiye pazarında etkin bir şekilde yer almak ve Türkiye madencilik sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak, iş birliğinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Taraflar böylece protokolün endüstriyel teknolojilerde yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine zemin hazırlamasını hedefliyor. İmza töreninde konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, iş birliğinin üniversitenin endüstriyel teknolojiler alanındaki vizyonunu güçlendireceğini vurguladı. Rektör Özölçer, "Bu protokol, üniversitemizin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını ve küresel iş birlikleri yoluyla yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendirilmelidir. Özellikle kendi kendine sürüş ve robotik teknolojiler gibi alanlarda yapacağımız ortak çalışmalar, sadece akademik bilgi üretimi değil, aynı zamanda sanayi ile güçlü bağlar kurmamıza da imkan tanıyacak. E&T Intelligence Singapore Pte. Ltd. ile imzaladığımız bu protokolün, Türkiye'nin endüstriyel gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor, hem taraflar hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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