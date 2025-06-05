Mezuniyet balosunda tekme ve yumruklar havada uçuştu

Elazığ'da özel bir kolejin lise mezunlarının Paşa Konağı'nda düzenlenen mezuniyet balosu karıştı.

KAVGA ÇIKTI

Mezuniyet balosu sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Eğlencenin kavgaya dönüştüğü olayda diğer öğrenciler büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.