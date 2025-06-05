18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı - Son Dakika
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18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
05.06.2025 11:10
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Antalya'da 2006 yılında kaybolan Ayhan Ağgedik'in, geçen yıl yeniden başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin, Ağgedik'in başka bir erkekle görüşen eşinden ayrılmak istemesi üzerine kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından 40 bin TL karşılığında bir tetikçi tutularak işlendiği belirlendi. Tutuklu sanıklardan ikisi müebbet, biri ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2006 yılında, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Ayhan Ağgedik'e ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yürütülen çalışmalar sonucunda bulunamayan Ağgedik'in dosyası kapatıldı. 2023 yılı Kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ayhan Ağgedik'in öldürüldüğü yönünde gelen ihbar üzerine dosya yeniden incelenmeye başlandı.

DNA EŞLEŞTİ

Ayhan Ağgedik'in kaybolduğu dönemde ailesinin verdiği bilgileri değerlendiren ekipler, 18 Ağustos 2013'te Aksaz Mahallesi'ndeki boş arazide ağacın altında bulunan cesetten toplanan delillerin eşleştiğini tespit etti. Yarısı toprağa gömülü bulunan kemik parçalarındaki kıyafetle cesedin yanındaki eşyaların Ayhan Ağgedik hakkında verilen bilgilerle uyuşması üzerine, yakınlarından DNA örneği alındı. İncelemede, cesedin Ayhan Ağgedik'e ait olduğu belirlendi.

18 Yıllık Kayıp Cinayetinde 2 Sanığa Müebbet Cezası

4 TUTUKLAMA

Polis, Ayhan Ağgedik'in öldürülmesi olayına karışanların 2022'de yaşamını yitiren Abdurrahman Aykut ile Bilal Okudan, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç, M.K. ve Yılmaz Aykut olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Mustafa Ağnar Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Yılmaz Aykut Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Bilal Okudan, M.K. ve İbrahim Kıskaç Manavgat'ta gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yılmaz Aykut, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç ve Bilal Okudan, 'Töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALTINDAN 'NAMUS MESELESİ' ÇIKTI

Cinayetle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Ayhan Ağgedik'in, başka bir erkekle görüştüğü için eski eşi Aynur Aykut'tan ayrılmak istediği, kadının babası Abdurrahman Aykut ve ağabeyi Yılmaz Aykut'un bu durumu namus meselesi olarak görüp Ayhan Ağgedik'i öldürtmeye karar verdikleri anlatıldı

40 BİN LİRAYA ÖLDÜRDÜ

köylüleri Mustafa Ağnar ile iletişime geçerek Ayhan Ağgedik'i öldürtmesini istedikleri, Mustafa Ağnar'ın geldiği Manavgat'ta İbrahim Kıskaç'a ait depoda kalmaya başladığı, Ayhan Ağgedik'i öldürtmek için birini bulmaya çalıştığı sırada Bilal Okudan ile tanıştığı, Bilal Okudan'ın o dönem paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Ağnar'ın Manavgat'a geliş amacını söyleyerek, Ayhan Ağgedik'i öldürmesi karşılığında 40 bin liraya anlaştığı, daha sonra Okudan'ın Ağgedik'i öldürdüğü anlatıldı.

18 Yıllık Kayıp Cinayetinde 2 Sanığa Müebbet Cezası

3 SANIĞA CEZA YAĞDI

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar İbrahim Kıskaç, Mustafa Ağnar, Yılmaz Aykut ve Bilal Okudan ile öldürülen Ayhan Ağgedik'in çocukları Faruk ve Merve Ağgedik ile diğer yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerine karar verilmesini istedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti; sanıklardan Bilal Okudan ve Yılmaz Aykut'a ömür boyu hapis, Mustafa Ağnar'a ise 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan İbrahim Kıskaç'ın suçunun 'suçluyu kayırmak' olduğunu tespit eden mahkeme heyeti, bu suçun zaman aşımı süresinin 12 yıl olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. İbrahim Kıskaç tahliye edildi.

"18 YIL BABAMIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLEMEDİK"

Duruşma sonrası açıklama yapan öldürülen Ayhan Ağgedik'in oğlu Faruk Ağgedik, sanıkların tamamının cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "18 yıl babamızın nerede olduğunu bilemedik. Hala dua etmek için mezarını bile bulamıyoruz. Sanıkların cezalarının artırılması için itiraz edeceğiz" dedi.

18 Yıllık Kayıp Cinayetinde 2 Sanığa Müebbet Cezası

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Merve Ağgedik ise sanıkların ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları gerektiğini söyledi. Merve ve Faruk Ağgedik kardeşlerin avukatı Ayşe Paytar, "Ayhan Ağgedik 18 sene önce öldürülerek ortadan kaybedilmiş. Bizim beklentimiz sanıkların ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almaları yönündeydi. Karara hem bölge adliye mahkemesinde hem Yargıtay'da itiraz edeceğiz" dedi.

MEZARI BİLİNMİYOR

Diğer yandan, 2013 yılında boş arazide gömülü bulunarak belediye tarafından defnedilen cesedin Ayhan Ağgedik'in çocukları belediyeye başvurup, babalarının mezar yerinin gösterilmesini talep etti, ancak "Defin işlemiyle ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır" yanıtı verildi. Çocuklarının şikayeti üzerine başsavcılık, Ağgedik'in kayıp mezar yerinin bulunması için soruşturma açtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı - Son Dakika

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