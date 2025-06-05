Otomobil devi Suzuki, Türkiye\'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Japon otomotiv üreticisi Suzuki Motor, Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ihracat sınırlamaları sebebiyle Swift model araçlarının üretimini geçici süreyle durdurma kararı aldı.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

26 Mayıs'ta başlayan kesintinin ne kadar süreceği bilinmezken, üretimin yeniden ne zaman normal seyrine döneceği ise tedarik zincirindeki gelişmelere göre şekillenecek.

JAPONYA'DAKİ ÜRETİM PLANLARI SEKTEYE UĞRADI

Türkiye'de en çok satılan Suzuki modeli olan Swift araçlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin tedarikinde yaşanan aksaklıklar, firmanın Japonya'daki üretim planlarını sekteye uğrattı. Çin'in yeni ihracat politikaları nedeniyle gerekli ham maddelere erişim zorlaştı. Bu da üretim zincirini doğrudan etkiledi.