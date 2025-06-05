Japon otomotiv üreticisi Suzuki Motor, Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ihracat sınırlamaları sebebiyle Swift model araçlarının üretimini geçici süreyle durdurma kararı aldı.
26 Mayıs'ta başlayan kesintinin ne kadar süreceği bilinmezken, üretimin yeniden ne zaman normal seyrine döneceği ise tedarik zincirindeki gelişmelere göre şekillenecek.
Türkiye'de en çok satılan Suzuki modeli olan Swift araçlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin tedarikinde yaşanan aksaklıklar, firmanın Japonya'daki üretim planlarını sekteye uğrattı. Çin'in yeni ihracat politikaları nedeniyle gerekli ham maddelere erişim zorlaştı. Bu da üretim zincirini doğrudan etkiledi.
Son Dakika › Otomobil › Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu - Son Dakika
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