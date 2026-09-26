Zonguldak Çaycuma\'da zabıta ekipleri pazarda etiket ve poşet denetimi yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe pazarında etiket ve poşet denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, pazarda satışa sunulan ürünlerin etiketlerini tek tek kontrol ederken, alışveriş yapan vatandaşların kullandığı torbalarla ilgili de incelemelerde bulundu. Denetimlerde ürünlerin fiyat bilgilerinin tüketicilerin görebileceği şekilde yer alıp almadığı kontrol edildi. Zabıta ekipleri ayrıca vatandaşların kullandığı poşet ve torbaları da denetledi.

Çaycuma Belediyesi zabıta ekiplerinin, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla pazar yerlerindeki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.