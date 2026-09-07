Zonguldak Devrek'te 28. mevlit programında vatandaşlar dayanışma için bir araya geldi - Son Dakika
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Zonguldak Devrek'te 28. mevlit programında vatandaşlar dayanışma için bir araya geldi

Zonguldak Devrek\'te 28. mevlit programında vatandaşlar dayanışma için bir araya geldi
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu Köyü Göktepe Mahallesi'nde bu yıl 28.'si düzenlenen geleneksel Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı, Yukarı Göktepe Camii'nde gerçekleştirildi.

Vatandaşlar her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kur'an tilavetinde bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü Göktepe Mahallesinde bu yıl 28. organize edilen Kur'an-ı Kerim Tilavetinde vatandaşlar bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın örneğini sergilediler. İlçeye Bağlı Ahmetoğlu Göktepe Mahallesinde her yıl geleneksel olarak hayata geçirilen ve bu yıl 28. Düzenlenen mevlit programında gerek ilçede faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri ve gerekse de köylü vatandaşlar bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın örneğini sergilediler.

Yukarı Göktepe Caminde gerçekleştirilen mevlit yaklaşık bir saat sürerken, mevlit sonrasında davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Katılımlarından dolayı siyasi parti temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür eden Köy Muhtarı Sabri Cinçam, "Bu sene 28. Gerçekleştirdiğimiz mevlit programına uzaktan yakından iştirak ederek bizleri onurlandıran siz misafirlerimize vatandaşlarım adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Devrek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Devrek'te 28. mevlit programında vatandaşlar dayanışma için bir araya geldi - Son Dakika

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