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Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi - Son Dakika

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi

10.02.2022 19:58
Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Türk Kızılay Şubesi iş birliği ile "İyi ki varsın kandostum" sloganıyla Fener'de bulunan sporcu fabrikasında kan bağış kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Zonguldak Türk Kızılay Şubesi iş birliği ile "İyi ki varsın kandostum" sloganıyla Fener'de bulunan sporcu fabrikasında kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya'ya Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yükel, Şube Müdürleri, daire müdürleri, Gençlik Merkezi üyeleri, antrenörler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Kan vermek için testlerden geçen Gençlik Spor ailesi, uygun bulundukları takdirde kan bağışında bulunarak azalan kan stoklarına destek verdi. Öte yandan kan bağışından bulunan kişilere ise Kızılay tarafından soda ve tatlı ikramında bulunuldu. - ZONGULDAK

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi
Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi

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Fenerbahçe, Zonguldak, Kızılay, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü azalan kan stoklarına destek verdi - Son Dakika
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