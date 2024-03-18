Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan klipte, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla canlandırma yapıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığınca canlandırma klibi hazırlandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da paylaşılan klipte, jandarma erler ekmek ve üzüm hoşafı ile karınlarını doyurdu.
Savaş döneminin de hatırlatıldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale Zaferi'ni canlandıran klibi paylaştı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
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