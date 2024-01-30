 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti

Zonguldak'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi'nin seçimli olağan genel kurul toplantısında Adem Durmuş yeni başkan seçildi. Durmuş, üyelerin değişim isteğine karşılık vermek ve güveni hak etmek için çalışacaklarını belirtti.

Zonguldak\'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti
30.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 10:21
Abone Ol

Zonguldak'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi seçimli olağan genel kurul toplantısını tamamladı.

Özel Halk Otobüslerin bulunduğu kooperatif binasında yapılan kongrede ekibi ile birlikte aday olan Adem Durmuş yeni başkan seçildi. Kongreye kooperatife kayıtlı 39 üyeden 39'u katıldı. Beyaz liste seçimlere aday olarak katılan Adem Durmuş 21, sarı lise seçimlere aday olarak katılan Birol Çevik 18 oy aldı. Adem Durmuş 21 oy alarak Yeni başkan seçildi. Kongre sonrası gazetecilere konuşan Kooperatif Başkanı Adem Durmuş; "Üyelerimiz değişimden yana oy kullandı, büyük bir sorumluluk içinde, güvene layık olmaya çalışacağız, herkese desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika


10:23
Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız
10:22
Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:21
Altının Gram Fiyatı 1986 Lira Seviyesinde Altının Gram Fiyatı 1986 Lira Seviyesinde
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı

Son Dakika
10:23 Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız
10:22 Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor! Oyundan çıkarken alkışlamak için tribünlere dönen Kerem Aktürkoğlu'na büyük şok
10:21 Altının Gram Fiyatı 1986 Lira Seviyesinde
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement