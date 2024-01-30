Zonguldak\'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Yeni Başkanını Seçti

Zonguldak'ın Alaplı Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Kooperatifi seçimli olağan genel kurul toplantısını tamamladı.

Özel Halk Otobüslerin bulunduğu kooperatif binasında yapılan kongrede ekibi ile birlikte aday olan Adem Durmuş yeni başkan seçildi. Kongreye kooperatife kayıtlı 39 üyeden 39'u katıldı. Beyaz liste seçimlere aday olarak katılan Adem Durmuş 21, sarı lise seçimlere aday olarak katılan Birol Çevik 18 oy aldı. Adem Durmuş 21 oy alarak Yeni başkan seçildi. Kongre sonrası gazetecilere konuşan Kooperatif Başkanı Adem Durmuş; "Üyelerimiz değişimden yana oy kullandı, büyük bir sorumluluk içinde, güvene layık olmaya çalışacağız, herkese desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK