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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kültür merkezi hizmete girdi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında yaptığı açıklamada, binanın üst katının belediye başkanlarının geçmişte aldıkları hediyeler, değerli eşyalar ve resimlerin sergileneceği bir hatıra mekanına dönüştürüleceğini belirtti. Alt kat ise halkın eğitimi ve kültürel gelişimi için kursların düzenleneceği bir alan olarak kullanılacak.

Kantarcı, binanın 1960'lı yıllardaki haline uygun şekilde restore edildiğini vurgulayarak, "Bu mekan, geçmişimizi yad etmek ve yaşatmak adına önemli bir çalışma olacak. Alt kat ise halkımızın beceri kazanmasına yönelik kurslar için kullanılacak. Hedefimiz, yıl sonuna kadar bu projeyi hayata geçirmek" dedi.

Toplantıda ayrıca Geriş Köyü Çay Mevkii ve Veliköy'ün belediye sınırlarına dahil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye, artan araç kiralama maliyetlerine son vermek amacıyla yeni araç alımına karar verdi. - ZONGULDAK