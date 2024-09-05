Zonguldak\'ın eski belediye başkanı Yaşar Kumbas toprağa verildi

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Zonguldak'ın Filyos beldesinde görev yapan eski belediye başkanı Yaşar Kumbas toprağa verildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 1973-1977 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Yaşar Kumbas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kumbas, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Kumbas için, doğduğu ve uzun yıllar hizmet verdiği Filyos beldesinde Öteyüz Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Filyos Belediye Başkanı Erol Acar, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, eski CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK