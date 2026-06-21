Zonguldaklı kadınlardan kurtuluş yıl dönümünde darbuka şov - Son Dakika
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Zonguldaklı kadınlardan kurtuluş yıl dönümünde darbuka şov

Zonguldaklı kadınlardan kurtuluş yıl dönümünde darbuka şov
21.06.2026 21:27  Güncelleme: 21:41
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinliklerinde, 55 kadından oluşan darbuka grubu sahilde konser verdi. Ritim şefi Ceyhun Yamakoğlu, etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinliklerinde 55 kadından oluşan darbuka grubu sahilde konser verdi.

Kozlu Folklor Derneği bünyesinde kurulan ve aylar süren eğitimlerin ardından sahne alan 55 kişilik kadın darbuka grubu, sahilde düzenlenen etkinliklerde izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için darbukaya yönelen kadınların performansı büyük beğeni toplarken, vatandaşlar da ritimlere halaylarla eşlik etti.

Grubun Ritim Şefi Ceyhun Yamakoğlu, konserin ardından yaptığı açıklamada, "Kozlu Folklor Derneği ile beraber başlatmış olduğumuz ritim çalışmalarımız aylar önce başladı. Kozlu'da, Zonguldak'ta çeşitli konserler verdik. En son konserimizi de bugün Zonguldak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Zonguldak'ın kurtuluşu kapsamındaki bu organizasyonda gerçekleştirdik. Etkinliklerimiz devam edecek, bizi takipte kalın inşallah. Vatandaşların ilgisi de yoğundu, hatta bir ara halay çekenler bile oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Büyüyen bir grubumuz var. İnşallah devamını getireceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konser, izleyicilerin alkışları ve ritim grubunun coşkulu performansı ile sona erdi. Grubun önümüzdeki dönemde de farklı etkinliklerde sahne alması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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