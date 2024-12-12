Zonguldak MYO 2024-2025 Genel Kurulu Toplandı

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BEUN Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Okan Su ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Okan Su, 2023-2024 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler hakkında genel bir sunum gerçekleştirdi. Müdür Prof. Dr. Su daha sonra 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, yüksekokulun altyapıya yönelik iyileştirme çalışmaları, tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalara değindi. Ayrıca Su, uluslararası iş birlikleri, Erasmus hareketlilik faaliyetleri, akdemi ve sektör dünyası ile planlanan ortak projeler, öğrencilere yönelik kariyer günü etkinlikleri ve teknik geziler hakkında bilgi vererek, Meslek Yüksekokulunun gelişimine her daim destek olan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Okan Su'nun konuşmasının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek üniversitenin akademik, eğitim, sanatsal, kültürel ve sportif tüm alanlarda gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların öneminin altını çizdi. Rektör Özölçer, Zonguldak Meslek Yüksekokulunun yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal çalışmalar ve sektörel iş birlikleriyle de önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Özölçer, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Rektör Özölçer, Meslek Yüksekokulun akademik ve sosyal alanlarda gösterdiği kayda değer gelişimine de dikkat çekerek katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı'nda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla ve idari görevlerdeki üstün performanslarıyla öne çıkan akademisyenlere akademik yayın ödül belgesi ile teşekkür belgelerini takdim etti. Belge takdiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı sona erdi. - ZONGULDAK