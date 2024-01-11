Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşma yapan Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu "Teşkilatımız ve bölgemiz bizlerden güzel hizmetlerimizin devamını bekliyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza güveniyor, Üç ayların başlangıcı Regaip Kandilinizi kutluyorum.2024 yılının hepimiz için sağlıklı huzurlu, mutlu başarılı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da programlarımızı %100 olarak gerçekleştireceğiz. Bizleri bu başarıya ulaştıran tüm personelimize teşekkür ediyorum. Biz herkesin işine bakarız iş kişinin aynasıdır. Sağlığınıza önem verin. İşinize ve eşinize önem verin. Ailenize zaman ayırın. Herkese selam verin; hatırını sorun. Güler yüzlü ve hoşgörülü olun. İşimize ve kocaman bir ailenin ferdi olduğumuzu unutmayın. Ormancılık faaliyetleri bireysel değil toplumsal fayda sağlamak içindir. Bugün koruduğunuz ormanlar, diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes, Türkiye Yüzyılına Nefes olmaktadır. Sadece güneşli günlerde yürüyerek başarıya ulaşamayız çünkü yazın köz, kışın buz üstünde çalışıyoruz. Ormancılık doğayla birlikte hareket etmeyi zorunlu kıldığından zamanı ve mevsim şartlarını çok iyi değerlendirmeliyiz. Zamanımızı ve kaynaklarımızı ormanlarımızı geliştirmek, çevremizi yeşillendirmek için kullanmaya devam edeceğiz. Geriye döndüremediğimiz ve telafisi olmayan tek şey zamandır. Her zaman yapacak çok iş vardır ancak zamanın size sunduğu şartları verimli olarak kullanmanız, birikiminiz ve beceriniz sizleri başarıya ulaştıracaktır. Kendinizi geliştirin. tecrübeli arkadaşlarımızın birikimlerinden yararlanın ve çalışmalarınıza uygulayın. Bilgi en büyük güçtür" ifadelerine yer verdi.

Bayraktaroğlu'nun sunumunun ardından mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak İşletme Şeflerine talimatlarını verdi. Toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar, Necmettin Aşçı ve Mehmet Ali Deniz ile Şube Müdürleri ile Çaycuma ve Zonguldak Orman İşletme Şefleri katıldı. - ZONGULDAK