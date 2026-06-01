Zonguldak Orman Müdürlüğü\'nde Bayramlaşma Töreni

Kurban Bayramı sonrasında mesainin ilk gününde, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü kampüsünde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bayramlar; saygı ve sevgiyi büyüttüğümüz, paylaşmanın ve huzurun en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardır.

Bugün kendimize şu soruyu sormalıyız: Bugüne ne değer kattık? Peygamber Efendimizin, 'İki günü eşit olan ziyandadır.' hadis-i şerifi bizlere daima daha iyisini hedeflememiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Bugünümüz dünden, yarınımız ise bugünden daha verimli ve daha başarılı olmalıdır.

Tüm mesai arkadaşlarımın ve kıymetli ailelerinin Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

Bizler Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak büyük bir aileyiz. Personelimizin herhangi bir sıkıntısında veya ihtiyaç duyduğu her durumda yanında olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin çalışma hayatımızdaki motivasyonu artırdığını ve kurum kültürümüzü güçlendirdiğini görüyoruz.

Ormanlarımız bizlerden hizmet beklemektedir. Daha yeşil bir gelecek ve daha yaşanabilir bir ülke için ormancılık faaliyetlerimizi aynı özveri ve kararlılıkla sürdürmeliyiz. Ormanlar; sağlıklı yaşamın, temiz çevrenin ve bereketli toprakların sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Tüm çalışma arkadaşlarıma güveniyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi. - ZONGULDAK