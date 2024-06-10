Zonguldak Oto Galericileri Sitesi İçin Umutlu Bekleyiş

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Zonguldak Oto Galericileri Derneği Başkanı Mustafa Özcan, Zonguldak'ta galericiler sitesinin hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.

Yıllardır devam eden oto galericilerinin yer sorununun çözülmediğini dile getiren Özcan, yeni belediye yönetiminden umutlu olduklarını ifade etti. Özcan, "Zonguldak Oto Galericileri Sitesi'nin yapım işi yeni seçilen Belediye başkanımız ile görüşmeden sonra bir adım daha ileri safhaya geçti. Bildiğiniz üzere 2002 senesinden beri böyle bir sorun var. Türkiye'nin tüm vilayetlerinde yapılan oto galericiler sitesi Zonguldak'ta henüz hayata geçirilemedi. Yeni seçilen belediye başkanımızı ziyaret ettik. Yönetimimizi ağırladı. Elimizde birkaç yer var. Onunla ilgili görüşlerimizi söyledik. Notlarını aldı. Önümüzdeki bir ay içerisinde bu notlar şekillenecek. Ne şekilde olacağı ile ilgili tekrar görüşmelerimizi yapacağız. Belediyenin ve bizim ortaklaşa bir plan çerçevesinde çalışmalara başlayacağımızı zannediyorum. İnşallah Zonguldak'a yakışan sosyal donatıları olan güzel bir alış veriş merkezi olacağı kanaatindeyiz. Bütün esnafımız Zonguldak halkı böyle bir alış veriş merkezini hak etmektedir" dedi. - ZONGULDAK