Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Gelişiyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Gelişiyor

Zonguldak\'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Gelişiyor

Zonguldak Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetleri ve asılsız ihbarlara yönelik uyarıda bulundu.

03.01.2025 14:41
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Zonguldak Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, acil yardım hizmetleri sunarak halkın güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; Çağrı Merkezi emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman, sahil güvenlik ve AFAD gibi birçok kurumla iş birliği içerisinde 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024 yılında toplamda 573 bin 93 çağrıya yanıt verdi. Bu çağrılar sonucunda 248 bin 438 vaka için acil yardım hizmeti sağlandı. Ancak, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar nedeniyle 49 kişiye idari para cezası uygulandı. Zonguldak'ta, acil yardım hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi çeşitli yenilikler getirdi. Yeni özellikler arasında yazılı ihbar yapılabilen web ihbar sistemi, SMS ile ihbar, işitme engelli bireyler için işaret dili desteği sunan Engelsiz 112 uygulaması, ve dört yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça) hizmet veren çağrı merkezi yer alıyor. Ayrıca, modern teknolojilerle E-Call acil araç araması ve AFAD Acil uygulaması ile daha hızlı müdahale mümkün hale getirildi.

Zonguldak Valiliği, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalara karşı uyarıda bulundu. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında, 112'yi meşgul edenlere 2 bin 850 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Valilik, gerçek ihtiyaç sahiplerinin yardımına engel olmamak için yalnızca acil durumlarda 112'yi arama çağrısında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Gelişiyor - Son Dakika

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